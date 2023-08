Il buon memorandum Tim: accordo con Kkr e ingresso del Mef

Il tasso d’attenzione attorno ai destini della proprietà della rete Tim (con il contorno dell’ovvio interesse strategico) e dell’ingresso di nuovi partner nella Netco era salito di gradazione negli ultimi giorni, mentre si profilava la soluzione di una partita difficile e sulla scacchiera da lungo tempo. Nel pomeriggio di ieri, infine, è giunto il comunicato relativo al Memorandum of understanding siglato tra il ministero dell’Economia e da Kkr, il fondo americano di private equity. L’accordo prevede un’offerta vincolante con l’ingresso del Mef, con una quota del 20 per cento, nella Netco. In attesa dei prossimi passaggi formali – sarà necessario un dpcm per concludere l’iter – qualche evidenza può essere però segnalata, e nel complesso si tratta di notazioni positive. L’accordo vede in prima fila tra gli investitori il fondo Kkr, ed è una reale apertura alle ragioni del mercato, con un forte socio dotato di specifica competenza nel settore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE