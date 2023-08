Il dossier innovazione che serve davvero al governo

"Made in Italy”, ma non “Managed in Italy”. Al netto dello sciagurato autogol sui metafisici extraprofitti bancari, il grosso degli interventi previsti dal cosiddetto “dl Asset” sono indicativi del modello di capitalismo un po’ parrocchiale, da “casa e bottega”, che pervade la cultura economica del governo. Insieme a provvedimenti pensati per attirare capitali esteri e semplificare le scelte di investimenti industriali in Italia, infatti, troviamo rigurgiti di dirigismo statalista e populismo balneare. Il furore regolatorio che spinge il governo a pensare di poter determinare a tavolino non solo i prezzi al consumo di singoli beni e servizi – prima energia e carburanti, poi i generi alimentari, e ora il prezzo dei voli o dei taxi all’uscita della discoteca, per tacere degli interessi sui conti correnti bancari – ma anche il livello d’inflazione, mal si concilia con le intenzioni di rassicurare sull’attrattività del sistema paese. La concezione degli interventi è chiara: venite pure a produrre in Italia, ma alle condizioni dettate dalla politica.

