"Meloni, la grillina. Su giustizia, banche e salario minimo fa tre regali a Conte". La versione di Renzi

Sarà come dice lui, che cioè “alla propria natura non si può sfuggire, troppo a lungo”? A rose is a rose is a rose, dunque: che stia qui, nel celebre verso di Gertrude Stein, la spiegazione di questa recrudescenza di demagogia meloniana? “C’è che la premier è populista. Populista dentro”. Matteo Renzi ne è convinto. E a sentirsi chiedere un giudizio sulle norme licenziate lunedì dal Cdm, il leader di Italia viva risponde illuminando una ricorrenza: “Alla vigilia del compleanno di Conte”, che cadeva ieri, “Giorgia ha deciso di fare tre regali a Giuseppi: su salario minimo, tasse alla banche e intercettazioni”. Ma c’è anche altro da segnare sul calendario. E qui si scherza meno: “Perché alla vigilia di un autunno turbolento, con la norma insensata sugli extraprofitti bancari la premier si gioca la benevolenza dei mercati”.

