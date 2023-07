Vertice Nato, il programma della seconda giornata di incontri

Il summit dell’alleanza atlantica prosegue, attesa per la riunione con il presidente ucraino Zelensky. Nel pomeriggio le conferenze conclusive di Stoltenberg e Biden

La seconda giornata del vertice Nato di Vilnius girerà attorno l’incontro tra il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e il Consiglio dell'Alleanza atlantica, consiglio al quale parteciperanno tutti i capi di governo dell’alleanza atlantica. Un incontro ancor più importante viste le recenti “tensioni” con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo che quest’ultimo ha deciso di frenare i discorsi riguardanti l'ingresso dell’Ucraina nella Nato e rimandare la questione al termine della guerra. Il presidente ucraino ci ha tenuto a ribadire fin dal suo arrivo di ieri nella capitale lituana che l’ingresso nell’alleanza sarebbe importante sia per l’Ucraina che per l'Alleanza, “La Nato renderà l'Ucraina più sicura e l'Ucraina renderà la Nato più forte” sono state le sue parole.

Il primo appuntamento della seconda giornata di vertice è la conferenza stampa congiunta al termine di un incontro iniziale tra il segretario generale Jens Stoltenberg e il presidente Zelensky. La riunione a livello di capi di stato e di governo tra il consiglio Nato e l’Ucraina (alla quale parteciperà anche la Svezia dopo lo sblocco delle trattative con la Turchia per il suo ingresso nell’alleanza) si dovrebbe tenere tra le 12 e le 14 (ora italiana). Al termine del consiglio è attesa per le 14:30 la conferenza conclusiva del segretario Nato Stoltenberg che farà dunque il punto sulla due giorni di vertice e comunicherà le conclusioni e il percorso futuro.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, assente alla cena del primo giorno - nella quale è stato sostituito dal segretario di stato Antony Blinken - terrà nel pomeriggio (intorno alle 15 italiane) una conferenza all’università di Vilnius. Probabilmente il presidente americano nel suo discorso parlerà del successo della diplomazia americana nelle trattative che hanno portato alla rimozione del veto turco per l’ingresso della Svezia nella Nato, e rimarcherà, per stemperare le tensioni degli ultimi giorni con il presidente Zelensky, i nuovi pacchetti di aiuti economici e militari per l'Ucraina stanziati dal suo governo.