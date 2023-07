A Vilnius non si è fatta la storia, ma si è rifatta la Nato. Con un pezzo pregiato mancante

Vilnius, dalla nostra inviata. Vilnius corre, ma non fa la storia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato nella capitale della Lituania e del summit grato per il supporto del paese baltico, ma con la sensazione che ancora una volta l’Alleanza atlantica l’abbia lasciato sull’uscio. Un cambiamento c’è stato, l’Alleanza è più larga, con l’ingresso della Finlandia e l’arrivo della Svezia. E’ più ricca, con la discussione sulle nuove spese militari. E’ più sorvegliata, con un nuovo contingente di difesa per il fianco orientale. Non è più in morte cerebrale, ma la nazione che ha risvegliato l’Alleanza non ha avuto abbastanza, avrebbe voluto l’impegno politico a essere accolta in un futuro circoscritto da una formula temporale, seppur vaga come “a guerra finita”, o “dopo la vittoria”, invece, nell’esprimere il desiderio ad accogliere Kyiv tra i paesi membri, la Nato non ha voluto mettere limiti di tempo. Come suggerito già dagli Stati Uniti e dalla Germania, nella dichiarazione finale, l’Alleanza ha detto che prima sono necessarie le riforme, e soprattutto che l’invito ad aderire ci sarà “quando tutti i membri saranno d’accordo”. Zelensky ha appreso la notizia quando era in viaggio verso Vilnius, a insospettirlo sono stati due interventi: quello del presidente lituano, Gitanas Nauseda, che ha annunciato notizie positive per l’Ucraina e poi sarebbe stato contestato da alcuni collaboratori per aver creato delle aspettative inesatte.

