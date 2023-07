Schlein Boh Tav. "Il Pd difende l'Alta velocità?". E la segretaria glissa

Alla Camera la leader dem non risponde sulle posizioni a proposito dell'opera in Val di Susa di alcuni dirigenti a lei vicini. Dall'entourage: non ha capito la domanda

Quel che preoccupa non è tanto il dettaglio. Quanto il più vasto quadro d’insieme. Perché nessuno imputerebbe a Elly Schlein, nel luglio del 2023, di intestarsi una battaglia contro la Tav Torino-Lione. E però anche su questo non sarebbe banale sapere cosa ne pensi la segretaria del Pd. Spoiler: non siamo stati fortunati. Qualche giorno fa l’attivista e militante di “Sinistra Coraggiosa” Marco Boschini, entrato nella direzione nazionale del Pd proprio grazie a Schlein, ha scritto un post su Facebook in cui rimirava con nostalgia le battaglie contro l’Alta velocità in Val di Susa, “un’opera inutile”. E certo sarebbe difficile dedurre che da un singolo dirigente emani la linea del partito. Solo che anche su questo versante Schlein, che ieri era alla Camera per una conferenza stampa sulla riforma fiscale, non ha offerto elementi utili. Peggio: a domanda del Foglio ha glissato.