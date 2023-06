Un vice capogruppo che non fa parte del gruppo non è un innesto: è un principio di dissesto, caro Pd

A questa non ci aveva ancor pensato nessuno. Il vice capogruppo del Pd alla Camera non è del Pd e non ha alcuna intenzione di iscriversi. Anzi, è di un altro partito e in quanto tale chiede di poter accedere ai finanziamenti pubblici per la sua organizzazione. Non è sublime, non è surreale? Groucho Marx, immenso interprete della grande era del wit newyorchese, diceva: “Non farei mai parte di un club che mi accettasse come socio”. Il buffo involontario Paolo Ciani, appena scelto come pupillo di Elly Schlein alla testa dei deputati, dice: “Un club che mi affidi doverosamente la presidenza non è degno di avermi come socio”. Nella differenza comica c’è tutto il variare dalla strepitosa ironia che diminuisce il sé, perché ogni vera ironia è autoironia, alla crisi dei partiti italiani sepolti infine dal narcisismo e dal jemenfoutisme.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE