Le sbandate di Schlein sull'Ucraina

Il capodelegazione a Bruxelles, Brando Benifei, aveva appena tentato di chiarire, con scarsa efficacia, il pasticcio del voto tripartito del Pd (10 sì, 4 astensioni e un no) sul regolamento Asap per la produzione di munizioni dicendo che il Pd è senza alcun dubbio a favore degli aiuti militari all’Ucraina, che Elly Schlein ha deciso di dare un altro colpo alla traballante credibilità sulla politica estera del partito. Nel rimescolamento delle cariche, la segreteria ha deciso di rimuovere Piero De Luca dalla carica di vice presidente del gruppo alla Camera. C’è sicuramente un elemento di ostilità politico-familiare, nel senso che Schlein è impegnata in un braccio di ferro contro il terzo mandato del di lui padre, Vincenzo De Luca, alla presidenza della regione Campania. E si tratta di una scelta pienamente legittima. Non è neppure un grosso problema il fatto che De Luca jr. sia un esponente vicino all’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che nel partito è quello più schierato a favore del sostegno all’Ucraina.

