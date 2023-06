La linea ambigua di Schlein sull'Ucraina confligge con il Pse e delude i pacifisti

La linea del Pd sulla politica estera di difesa è ormai incomprensibile. Ed è incomprensibile perché è inspiegabile. Non è, come si dice in questi casi, un “problema di comunicazione”: il problema è l’oggettiva impossibilità a comunicare una posizione confusa e infelice. Il pasticcio del voto tripartito (10 sì, 4 astensioni e un no) al Parlamento europeo sul regolamento Asap (Act to support ammunition production) per adeguare le riserve strategiche europee di munizioni è incarnato dalla figura di Brando Benifei, capodelegazione del Pd a Bruxelles, che in un’intervista di “chiarimento” al Fatto riesce a sostenere che il sì al regolamento è compatibile con la bocciatura dell’emendamento per escludere l’uso dei fondi del Pnrr per produrre armi, anche se a luglio il sì potrebbe trasformarsi in no se l’Italia dovesse usare i soldi del Pnrr.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE