"Adesso Schlein apra il confronto sulla gestazione per altri. È una pratica disumana". Parla Valente (Pd)

"La proposta di FdI per renderla un reato universale è solo una bandierina, il governo la utilizza come clava ideologica. Per questo noi dobbiamo arrivare a una posizione condivisa, da opporre alla destra", dice la senatrice dem. E propone: "Agevolare le adozioni, uno strumento davvero praticabile"

Il tempo della discussione non può essere più rimandato. “Credo sia arrivato il momento. Perché ora c'è una legge alla Camera voluta dalla maggioranza che impone una riflessione. Colgo anche la strumentalità della loro battaglia, e proprio per questo noi dobbiamo arrivare a una posizione condivisa, da opporre alla destra”. La senatrice del Pd Valeria Valente, sul tema della gestazione per altri ha le idee molto chiare, e dunque chiede alla segretaria Elly Schlein di passare dalle parole ai fatti. Si riferisce, parlando con il Foglio, alla proposta della meloniana Carolina Varchi, passata in Commissione giustizia alla Camera e in arrivo in Aula nel giro di un paio di settimane. Il ddl mira a rendere la gestazione per altri “reato universale”, perseguibile in Italia al di là di dove sia avvenuta la pratica.