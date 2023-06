Dopo la figuraccia del Pd all'Europarlamento, un'altra linea è possibile

Al direttore - Chiariamo una cosa: al Parlamento europeo non si è votato per scegliere tra costruire i nidi o produrre le bombe per l’Ucraina. Si è votata una proposta fondamentale per rafforzare la Difesa comune mentre c’è una guerra sul suolo europeo. In guerra – quale è la guerra di invasione della Russia contro l’Ucraina – si consumano più munizioni che in tempo di pace. A Roma ce ne si può dimenticare, a Kyiv o Bakhmut no. L’industria della Difesa in Europa è frammentata tra 27 stati e pensata per un tempo di pace. Dobbiamo aiutare l’Ucraina a difendersi dalla Russia, che ha la seconda industria bellica del pianeta la quale da 15 anni lavora a pieno regime per sostenere le guerre di Putin (Cecenia, Georgia, Crimea, Siria). Può non piacere, ma bisogna confrontarsi con questa dura realtà. Ed è bene che a questa necessità si risponda con una decisione europea invece che con 27 decisioni nazionali. Il regolamento Asap (Act to support ammunition production) stabilisce che per adeguare le riserve strategiche di munizioni degli stati membri dell’Ue serve un miliardo, di questo metà viene stanziata dal bilancio della Difesa europea mentre l’altra metà deve essere messa dagli stati membri. Il regolamento consente inoltre, ai paesi che lo vogliano, di utilizzare le risorse dei fondi strutturali e quelle del Pnrr.

