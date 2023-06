Il Pd si spacca in Europa sulla produzione di munizioni e armi per l'Ucraina

Nel voto a Bruxelles sulla proposta di legge Asap il gruppo dem finisce in mille pezzi: in dieci votano a favore e in quattro si astengono, in mezzo c'è anche chi si sbaglia. Smeriglio vota contro: "L'area del dissenso cresce". Bocciati gli emendamenti per non utilizzare i fondi del Pnrr nell'industria militare

Sullo stesso argomento: Che cosa prevede il piano di Bruxelles per rifornire di munizioni Kyiv

Il Pd implode in Europa sulla proposta di legge Asap per la produzione di armi e munizioni per l’Ucraina. Il gruppo finisce in mille pezzi. Votano a favore del provvedimento in dieci, guidati dal capogruppo Brando Benifei (gli altri sì sono quelli di Rondinelli, Tinagli, Picierno, Covassi, De Castro e Bresso, Toia e Moretti). Risultano astenuti in quattro (Laureti, Bartolo, Variati, Roberti). Anche se all'inizio, per un problema tecnico, risultavano tra gli astenuti anche Toia e Moretti.

Si è espresso contro Massimiliano Smeriglio, eletto come indipendente. Che al Foglio dice: “Rispetto al voto di un mese fa cresce l’area del dissenso sulla trasformazione dei fondi del Pnrr e dei fondi di coesione in armi. Un atto sbagliato che riarma 27 eserciti con soldi per le politiche sociali e ambientali senza far fare un passo in avanti alla difesa comune europea. E per il governo Meloni un assegno in bianco per modificare il Pnrr a proprio piacimento. Lavoriamo per ribaltare questo esito con il voto finale sull’atto previsto a luglio. Bene anche l’area di dissenso che si è espressa tra le fila del Pd”.

Leggi anche: l'attacco Schlein su Instagram: "No all'uso dei fondi del Pnrr per le armi. Al governo chiediamo un impegno" Redazione

Oggi il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Bruxelles, ha approvato il mandato negoziale sul regolamento Asap (Atto a sostegno della produzione di munizioni). L'obiettivo è aumentare la capacità produttiva di munizioni dell'industria europea, al fine di inviare le forniture all'Ucraina e rafforzare le scorte dei paesi dell'Ue. Il mandato è stato adottato tramite procedura d'urgenza con 446 voti a favore su 625 totali, 67 contrari e 112 astenuti.

Leggi anche: Il caso Schlein e le armi con il Pnrr: presenterà emendamenti per il no e alla fine voterà sì Simone Canettieri e Valerio Valentini

Gli emendamenti presentati dal Pd e dal gruppo S&D, che chiedevano di non utilizzare i fondi del Pnrr e della coesione per finanziare la produzione di armamenti sono stati respinti.