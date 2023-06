“Che fa Elly? Riformerà il Pd. La direzione nazionale è pletorica”. Parla Barca

Che cosa sta facendo Elly Schlein? “Sta lavorando per cambiare il partito. Quando non la vedete, non la trovate, è questo che sta facendo...”. Fabrizio Barca, ex ministro, coordinatore del Forum delle diseguaglianze è uno dei riferimenti teorici del fino a oggi nebuloso pensiero schleiniano. Dicono che i due si sentano spesso al telefono e allora per capire qualcosa di più sulla segretaria dem conviene parlarci. Né stato, né mercato, Barca è un teorico della democrazia decentrata: Ue, territori e open data “a disposizione dell’intelligenza collettiva”, perché, dice: “In Italia non ti devi inventare niente perché qualsiasi buona pratica, anche in modo assolutamente embrionale, già c’è”. Risonanze del grillismo della prima ora, ma più sofisticato.

