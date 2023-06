Da Roccella al saluto romano: senza una leader, ecco che il Pd lo guida il primo che passa

Prima è stata la grande campagna a favore dei ragazzi che all’università dormono in tenda. E’ durata dodici ore. Poi c’è stata la lotta contro l’autoritaria Roccella che non si faceva ben zittire al Salone del libro di Torino (e faceva pure la vittima). Questa battaglia civile è durata più o meno ventiquattro ore. Infine sabato è stata la volta del “saluto romano” durante la parata del 2 giugno, momento di denuncia antifascista. Grandi argomenti, insomma. Segnali di diffusa vivacità e raziocinio. Questioni serissime, poste dal centrosinistra, che ricordano per spessore quelle del centrodestra, quando stava all’opposizione, e si metteva a tu per tu con Peppa Pig perché era troppo gay. Ecco. Tutto, ci sembra, alla fine, si possa all’incirca ricondurre all’inconscio pregiudizio per il quale la politica, o la polemica politica, sarebbe una faccenda abbastanza semplice. Sicché, per farla, basta esprimere la prima cosa che ci passa per la testa, tipo: il 2 giugno ai Fori Imperiali un militare ha fatto il saluto romano sotto gli occhi di Mattarella mentre la Russa applaudiva felice. Superata la prima impressione che qualche pericolosa sostanza psicotropa sia stata dissolta nell’aria o nell’acqua, urge forse una seria riflessione su quanto accade a sinistra dove un’opposizione parlamentare senza troppe idee sempre più spesso si attacca all’ultima sparata del primo che passa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE