FdI cresce di mezzo punto e aumenta il distacco sul Pd. Frena l'effetto Cav. per FI

Il partito di Giorgia Meloni sale rispetto alle ultime settimane, crollano i grillini (e risale la Lega). Per la prima volta dalla morte di Berlusconi Forza Italia perde consensi

Nell'ultimo sondaggio effettuato da Swg per il Tg La7 Fratelli d'Italia guadagna mezzo punto e sale al 28,8 per cento. Più leggera è invece la crescita del Pd che raggiunge il 20,4 per cento ottenendo lo 0,3 per cento. Perde terreno il Movimento 5 stelle (-0,4 per cento) ponendosi al 15,9 per cento, mentre la Lega cresce di uno 0,4 per cento e torna al 10 per cento. Segno meno invece su Forza Italia che scende dello 0,3 per cento (7,2 per cento), Azione e Verdi e Sinistra calano dello 0,1 per cento (rispettivamente 3,6 per cento e 3,2 per cento). In perdita, dello 0,2 per cento, anche Italia viva (2,8 per cento) e +Europa (2,4 per cento). Salgono Per l'Italia con Paragone dello 0,2 per cento (2,1 per cento) e Unione popolare dello 0,1 per cento (1,8 per cento).

Un sondaggio c'è stato anche sul caso Santanchè. Secondo la rilevazione, il 59 per cento degli elettori sarebbero d'accordo sulle dimissioni da parte del ministro del Turismo (il 38 per cento dell'elettorato di maggioranza e l'86 per cento di quello di opposizione), mentre il 14 per cento non trova questa decisione corretta (il 39 per cento della maggioranza e il 5 per cento dell'opposizione).