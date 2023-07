Lieve flessione per Fratelli d'Italia e Pd, Lega e Forza Italia in crescita

Il partito di Giorgia Meloni è ancora quello che raccoglie più preferenze nell'elettorato italiano: è al 28,3 per cento. Cosa dicono le ultime rilevazioni Swg

L'ultimo sondaggio di Swg per il tg La7 conferma una sostanziale stabilità nell'elettorato italiano, anche se qualche leggero cambiamento rispetto alle settimane precedenti c'è. Fratelli d'Italia e Partito democratico, i partiti che a oggi sarebbero i più votati in Italia, segnano una piccola contrazione: FdI perde lo 0,3 per cento e scende al 28,3 per cento mentre il Pd segna il -0,2 per cento, fermandosi al 20,1 per cento. Rimane stabile invece il Movimento 5 stelle al 16,3 per cento. In lieve rialzo invece sono i partiti di centro, Azione guadagna lo 0,2 percento (ora è al 3,7) e gli alleati di governo di Giorgia Meloni: la Lega segna un +0,3 per cento che la porta al 9,6, Forza Italia con un +0,4 per cento, sale al 7,5. Stabile al 3,3 per cento Verdi e Sinistra.

Italia Viva perdendo lo 0,1 per cento scnde al 3, +Europa guadagna lo 0,3 e sale al 2,6 per cento. Scende invece all'1,9 per cento Per l'Italia con Paragone, stabile invece Unione popolare.