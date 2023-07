“Salvini e Meloni lascino per strada i loro alleati europei. Sì a un nuovo predellino”. Parla Cattaneo (FI)

“E’ troppo importante che il centrodestra italiano rimanga unito. Anche a costo di perdersi per la strada qualche vecchia amicizia in Europa. Perché così come in Italia, anche a Bruxelles deve contare il pragmatismo, la cultura di governo, più dei posizionamenti ideologici del passato”. Il deputato e vice coordinatore di Forza Italia Alessandro Cattaneo ha presente cosa serva alla coalizione che governa il paese per cercare di imprimere una svolta alle prossime elezioni europee: “E’ chiaro che per noi Alternative für Deutschland rimane irricevibile, così come ci pongono grandi problemi sia Le Pen che gli alleati polacchi e ungheresi di Meloni. Ma ho grande fiducia nel percorso che stanno facendo Lega e Fratelli d’Italia per avvicinarsi al Ppe, che rimane e rimarrà il pilastro del centrodestra europeo”.

