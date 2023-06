Forza Italia vola nei sondaggi dopo la morte del Cav.

Il partito fondato da Silvio Berlusconi guadagna il 2,4 per cento e raggiunge il 9,5 per cento. Così gli azzurri superano la Lega, che invece perde lo 0,8 per cento e scende all'8,7 per cento. Tra gli altri partiti, segno più solo per il Pd

Gli ultimi sondaggi di Euromedia Research rispetto alle prospettive di voto registrano un forte aumento del consenso nei confronti di Forza Italia. Paragonati ai numeri del 26 aprile, dopo la morte di Silvio Berlusconi e sull'onda emotiva dei funerali di stato, gli azzurri guadagnano il 2,4 per cento. FI supera così la Lega, che scende all'8,7 per cento. Da notare il segno meno su tutti i partiti ad esclusione del Pd (+1,2 per cento).

Viene infatti evidenziato un calo dell'elettorato su tutti i principali partiti: flebile per quanto riguarda FdI (-0,2 per cento), Azione (-0,4 per cento) e Italia Viva (-0,3 per cento). Più evidente è invece nel caso di Movimento 5 stelle (-0.7) e Lega (-0,8 per cento).