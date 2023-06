Tajani legge una lettera di Marina Berlusconi: "Forza Italia vada avanti"

Il vicepremier raccoglie, pro tempore, l'eredità del Cav. Con lui nella sede del partito i capigruppo e l'europarlamentare Martusciello. È la foto dell’unità interna, con un occhio al congresso e uno alle eventuali mire elettorali degli alleati, che per ora rincuorano gli azzurri: "Nessuna campagna acquisti"

La prima del dopo Berlusconi. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, apre la nuova fase, con una conferenza stampa nella sede del partito a piazza San Lorenzo in Lucina. Con lui ci sono i capigruppo di Senato e Camera Licia Ronzulli e Paolo Barelli e il capo delegazione di FI al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello. Sarà la foto dell’unità interna, ma anche dell’andiamo avanti tutti insieme nel nome del grande capo scomparso. "Per quanto riguarda le scelte politiche che riguardano il governo, sia i gruppi parlamentari, sia i ministri, sia il partito nel suo complesso, continuerà a sostenere con convinzione questo governo, svolgendo un ruolo costruttivo, propositivo", ha detto ieri Tajani.



Tajani: "Portiamo avanti impegno del Cav. La famiglia Berlusconi è vicina a Forza Italia"



"Berlusconi voleva che guardassimo al futuro. È un leader che non scompare. Il suo pensiero e i suoi sogni, toccherà a tutti noi fare in modo che si traformino in realtà. Stamane Marina Berlusconi mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto vero il Cav.. Mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l'affetto e la vicinanza della famiglia a Forza Italia, che è una della piu grandi imprese di Berlusconi. Mi ha autorizzato a rendere pubblico questo colloquio. Voglio ribadire che tutto il movimento politico è unito attorno al nome di Silvio berlusconi". Con queste parole Antonio Tajani ha aperto la conferenza stampa, prima di spiegare quali saranno le prossime mosse del partito. Dal punto di vista burocratico e da quello degli obiettivi più strettamente politici.

Riforma della giustizia, abbassamento delle tasse, lotta alla burocrazia: gli obiettivi di Forza Italia



"Vogliamo portarr avanti la riforma della Giustizia, bene i primi passi del ministro Nordio", ha detto Tajani, manifestando la volontà di seguire quella strada. "Rimane una priorità la riduzione della pressione fiscale, per confermare il taglio del cuneo fiscale anche alla fine di quest'anno. Rispettando la volonta del Cav, ci batteremo per portare le pensioni minimie a mille euro al mese. Ci impegneremo inoltre per le riforme istituzionali, punto fondamentale del pensiero di Berlusconi. Vogliamo una riforma della burocrazia, ci batteremo contro il cambiamento climatico e la difesa dell'ambiente, cara a Berlusconi, con visione prgamatica e non ideologica, che tenga conto della vocazione insutriale e agricola del Paese.

"In Europa, al lavoro per una maggioranza composta da popolari, conservatori e liberali"

In Europa, ha spiegato ancora Tajani, "lavoreremo per creare una maggioranza di centrodestra, composta da popolari, conservatori e liberali dopo le elezioni del 2024, che ci vedranno tuttifortemente impegnati con liste compettivi".



Per farlo, continua il coordinatore azzurro, bisogna passare per lo statuto forzista che regola la successione a livello di leadership. "Dobbiamo far sì che forza italia abbia una struttura che rispetti il nostro statuto. Per rispettare l'art 19. Lunedì sarà convocato il Consiglio nazionale, chiamato a eleggere il presidente che dovrà poi guidare il movimento politico fino al prossimo congresso: Dovrà essere convocato dal nuovo presidente, una volta conusltato il consiuglio nazionale".





Intanto dai cassetti è stato spolverato lo statuto, mai usato, di Forza Italia. L’iter burocratico, termine che il vecchio leader deplorava, prevede che in caso di “impedimento permanente” del presidente l’ufficio di presidenza ne prenda atto e convochi subito il consiglio nazionale del partito (altro organismo pressoché vergine) per l’elezione del reggente. Dunque di Antonio Tajani, che oggi - in veste di presidente pro tempore, con il consenso di tutti e con la garanzia che si svolgerà un congresso - parlerà delle nuove iniziative in programma e della continuazione della campagna di tesseramento.

Come scrive oggi sul Foglio Simone Canettieri, "il partito azzurro è adesso costretto a lasciare la storica autocrazia per tentare la via della democrazia interna anche eterodiretta". Meloni ha stretto un patto con Marina Berlusconi - con la quale è stata fotografata mano nella mano ai funerali del Cav. - che prevede di non avviare "nessuna Opa sul partito e tutela delle aziende di famiglia (dove lavora anche il compagno della premier Andrea Giambruno)". La premier "può non accogliere parlamentari e ceto politico nel suo partito e augurarsi che Matteo Salvini faccia altrettanto 'sperando che Forza Italia regga', come spiega un ministro di FdI. Però le faccende interne rimangono matasse da sciogliere. In questo senso si registra una mezza notizia: Licia Ronzulli e Antonio Tajani stanno dialogando. C’è aria di accordo, di patto".

Intanto, dalle colonne del Giornale, ci pensano i capigruppo di FdI e Lega a rassicurare l'alleato azzurro. Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, dice che il governo non rischia. L’alleanza è solida, "ha retto bene o male trent’anni. Soprattutto quando è stata al governo si è dimostrata propositiva e determinata a realizzare il suo programma", sostiene. "Che Giorgia Meloni sia un punto di riferimento per gli elettori del centrodestra lo hanno detto proprio gli elettori alle ultime politiche. Più che di eredi serve però parlare di insegnamenti. E la prima cosa che ci ha insegnato Berlusconi è che il centrodestra unito vince e governa". Riccardo Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio, ricorda che Berlusconi fu il collante della coalizione di centrodestra, una colazione che ora bisognerà cercare "di mantenere così com’è. Senza le campagne acquisti ventilate da alcuni giornali". Forza Italia "Forse avrà bisogno di riorganizzarsi al suo interno. Decideranno loro come farlo. Ma il partito fondato da Berlusconi resta una componente fondamentale della coalizione".

Restano da capire i tempi del congresso e quale sarà adesso l'influenza di Marta Fascina, la (fin qui) potente non-moglie di Berlusconi, deputata molto vicina a Marina, la primogenita del Cav.