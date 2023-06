Il feretro del Cav. tra Mattarella e "Drive in"

Alla fine, la sintesi di tutto è nella scena del feretro che esce dal Duomo, ed ecco che s’alza il coro della curva. La tifoseria del Milan, i canti e le bandiere in un funerale di stato dove – da cerimoniale – nessuno a parte il sacerdote può parlare. Marina Berlusconi aveva chiesto la parola, ma le hanno detto che no, non si può (però almeno le hanno fatto leggere prima il testo dell’omelia). E così l’unico verbo, come nelle tragedie greche, alla fine è il coro: il costante mormorio di gioia e di strazio del destino. Un innesto di bandierone nel rigore di un funerale con il presidente della Repubblica seduto in prima fila, i corazzieri a guardia del feretro, i carabinieri in alta uniforme, la tromba militare che suona il silenzio. Fuori il coro e dentro gli sguardi, tanto muti quanto eloquenti. Marta Fascina guarda Marina che guarda Pier Silvio. E c’è qualcosa d’implacabile in questo scambio di sguardi, dolce e insieme complice. I due figli maggiori del Cavaliere, che sono i veri padroni dell’azienda e dunque della casa, e Marta, la moglie non sposata che è l’instrumentum regni nel feudo della politica, quello usato per allontanare gli sciacalli e le iene che avevano fatto branco accanto alle spoglie del re morente. Se lo tenevano stretto, il Cav., come una cassaforte dalla quale puoi prendere ciò che vuoi. Dov’è seduta Licia Ronzulli, la ex potentissima? “Non c’è”. “Ma sì che c’è. E’ lì sotto, in sesta fila, in fondo”. Sicché fuori si canta, mentre dentro alla chiesa è invece tutto un codice silenzioso, un comunicare attraverso piccoli gesti: Meloni che tenta quasi di sparire, Salvini che arriva per primo e passeggia tra le navate mano nella mano con la fidanzata Francesca Verdini, Tajani in lacrime, Schlein in imbarazzo, gli ambasciatori di Francia e Germania, la locomotiva d’Europa, che non si mollano un attimo e sembrano due fratelli allegri al funerale del lontano parente.

