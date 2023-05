No, l'opinione pubblica italiana non è anti Kyiv

Un sondaggio di Swg, diffuso da La7, certifica che, contrariamente a quanto sostengono i pacifisti a senso unico, la maggioranza degli italiani è favorevole all’invio di armi all’Ucraina. Per la precisione il 51 per cento è favorevole contro il 31 per cento dei contrari. E’ un sostegno popolare superiore a quello tedesco e inferiore di un solo punto a quello francese. Ciò significa che la linea adottata dal governo di Giorgia Meloni non è solo necessaria, ma rappresenta anche la volontà popolare prevalente.

