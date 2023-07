Cosa significa per i Paesi Bassi e per l'Ue l'uscita di scena di Rutte

Dopo tredici anni di Mark Rutte, i Paesi Bassi hanno vissuto settantadue ore di sconvolgimenti, che hanno implicazioni profonde per la politica nazionale e quella dell’Unione europea. Venerdì Rutte ha colto di sorpresa tutti staccando la spina al governo, dopo una crisi con i partner di coalizione sui ricongiungimenti familiari dei rifugiati. Si pensava che fosse l’ennesima mossa cinica per rilanciare le sue sorti, con l’obiettivo di restare al potere dopo le elezioni in novembre. Lunedì mattina Rutte ha di nuovo sorpreso tutti, annunciando che lascerà la politica quando il nuovo governo sarà in carica. “Negli ultimi giorni ci sono state congetture su quale fosse la mia motivazione. L’unica risposta è: i Paesi Bassi”, ha detto Rutte alla Camera. “Ho deciso di non essere disponibile come leader del Vvd alle prossime elezioni”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE