Oggi in Cdm la stretta sulle regole stradali e (forse) il commissario per l'Emilia

Dopo il rinvio della scorsa settimana – ufficialmente per “motivi personali” della premier Giorgia Meloni –, si terrà oggi alle 18 il Consiglio dei ministri con al centro il nuovo codice della strada voluto fortemente da Matteo Salvini. Stretta sulla guida in stato di ebbrezza, regole per i “neopatentati” e norme a tutela di chi si sposta in bici o in monopattino: sono queste le novità principali che verranno poi spiegate nel dettaglio dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture.

C'è ancora incertezza, invece, sulla possibilità che venga nominato oggi il commissario per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna, dopo le violente alluvioni che hanno colpito la regione ormai più di un mese fa. In ogni caso, è dato per assodato che la scelta non ricadrà su una figura politica (come il governatore Stefano Bonaccini): i profili “tecnici” circolati nelle ultime settimane sono quelli del generale Francesco Figliuolo, già commissario durante la pandemia; Guido Bertolaso, ex vertice della protezione civile e ora assessore in Lombardia; infine quello di Nicola Dell'Acqua, che è attualmente anche commissario per il contrasto alla siccità.