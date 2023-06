Altamura (Anci): “Bene il codice della strada di Salvini, ma ora educazione e autovelox”

“Da questa mattina me lo chiedono in tanti ‘ma è vero che da oggi ci ritirate la patente se stiamo al telefonino?’ io purtroppo ho dovuto spiegare che no, non è così se sulla patente hai ancora tutti i punti”, dice con un pizzico di ironia Luigi Altmaura, comandante dei vigili di Verona e delegato Anci per la sicurezza stradale. L’approvazione in consiglio dei ministri del nuovo Codice della Strada firmato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini è stata rinviata alla prossima riunione del governo. La bozza di 18 articoli con le nuove norme circola però già da due giorni. Sospensione della patente a chi guida dopo aver assunto sostanza stupefacenti a prescindere dallo stato di alterazione (com’era finora), mini sospensioni della licenza (di 7 o 15 giorni) per chi guida usando il telefono, contromano e per tutte le altre violazioni statisticamente più rilevanti. Tutto questo però solo se si hanno già meno di 20 punti. Poi, targhe e assicurazione per i monopattini elettrici, regole per il superamento sicuro dei ciclisti e corsi extracurricolare nelle scuole superiore sulla sicurezza stradale. “Al ministro – dice Altamura – bisogna senz’altro riconoscere una grande capacità di ascolto, ha sentito almeno 50 tra associazioni ed enti prima di scrivere le nuove regole”.

