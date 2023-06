Perché non ho mai creduto alla rivoluzione liberale di Berlusconi

Non ho intenzione di aggiungermi ai millemila che ripeteranno ora su Silvio Berlusconi ciò che hanno già stradetto per 30 anni. Su e contro Berlusconi ha preso corpo un’immensa profluvie di giudizi divisivi che per entità e continuità non ha eguali rispetto a nessun altro personaggio pubblico italiano del secondo Dopoguerra. Già questo solo fatto conferma quanto profondo sia stato il suo impatto nella vita italiana. E così sarà ancora, per lunghissimo tempo dopo la sua scomparsa. Voglio solo esprimere qualche considerazione che ho sempre tenuto per me, frutto di osservazioni ed esperienze compiute tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta dello scorso secolo, quando ero impegnato come collaboratore della segreteria nazionale del Pri che tentava di uscire dal pentapartito e dai governi Andreotti, e ci riuscì poi ma troppo tardi, quando ormai l’epilogo della Prima Repubblica avanzava tumultuosamente. Quelle osservazioni mi spinsero a non credere alla “rivoluzione liberale” che Berlusconi promise nel 1994, e a non restare troppo deluso negli anni successivi, quando l’evidenza fattuale del Berlusconi uomo di governo mostrò che solo di un’abile e intercambiabile formula propagandistica si era trattato.

