Il dramma degli anti-Cav. Trent'anni di opera buffa, il berlusconismo e il suo doppio

La procura di Milano a lutto è forse l’immagine definitiva. L’epigrafe tombale su trent’anni o quasi di quell’opera buffa e arcitaliana che, assieme al berlusconismo, fu l’antiberlusconismo. Marce dei professori, girotondi al Palazzo di giustizia, flash-mob, lancio di statuette del Duomo, satire e strali, un diluvio di appelli e controappelli, manifesti, convegni, giornate di studio, raduni al Palavobis, No-B Day, No-Cav-Day, film, inchieste, documentari, popoli viola, agende rosse. Subito tornano alla mente le immagini del 2011. Era la sera del 12 novembre. Travolto da una raffica di scandali sessuali, all’acme di quella che Paolo Guzzanti, senatore di Forza Italia, aveva ribattezzato “mignottocrazia”, il Cav. abdicava. Fine del quarto governo Berlusconi. “Fine di un’èra”, titolavano il Fatto e Repubblica, che gli addebitavano anche il crollo negli incassi dei cinepanettoni. In rappresentanza di quella metà del paese che non l’aveva mai sopportato, e che dell’estromissione del Cav. dalla vita pubblica aveva fatto una ragione di vita, una folla festosa si radunò in via del Plebiscito. Chi stappava lo champagne tenuto in fresco dal ’94. Chi cantava. Chi ballava. Spuntò qualche monetina, come al Raphael. Valerio Staffelli, in smoking, girava su e giù per Montecitorio provando a consegnare un tapiro con parrucca e rossetto da escort. Sotto al palazzo della Consulta, una fantomatica orchestra dedita alla “resistenza musicale permanente” suonava l’Alleluia di Händel. E in uno di quei cortocircuiti di cui solo l’estro italiano è capace, un gruppo di ragazzetti antiberluscones urlava “fro-cioooo, fro-ciooo” al Cav., mentre lui sgattaiolava dalle uscite nel retro. Non vedremo più niente di simile. Mai. “Sogno un governo noioso”, fu infatti una delle prime cose che disse Mario Monti, succedendo a Berlusconi. E così fu.

