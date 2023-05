Inps e Inail, arriva la nomina dei vertici: in pole Gabriele Fava e Stefano Cervone

Si formalizza il commissariamento dei due istituti di previdenza, dopo il decreto varato dal governo a inizio mese. L'ex consulente di Assodelivery è il probabile sostituto di Pasquale Tridico, la Lega tiene l'ente contro gli infortuni

Appena in tempo con i 20 giorni previsti dal decreto varato lo scorso 4 maggio, il governo nel Cdm che inizierà oggi alle 18 nominerà ufficialmente i nuovi vertici dei due più importanti enti previdenziali del paese, l'Inps e l'Inail. Si completerà così il commissariamento deciso a inizio mese, con i presidenti Pasquale Tridico e Franco Bettoni costretti all'addio a pochi mesi dalla scadenza del mandato: assieme a loro, al momento della nomina decadranno gli interi consigli di amministrazione. Come da previsioni, saranno Fratelli d'Italia e Lega a spartirsi gli istituti, con il Carroccio che tiene l'Inail e Meloni che si aggiudica l'ex roccaforte del Movimento 5 stelle.

Per l'Inps il profilo più quotato è quello di Gabriele Fava, avvocato specializzato in politiche del lavoro ed ex consulente di Assodelivery: un candidato che sembra gradito anche dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. In lizza per l'Inail c'è Stefano Cervone, ma nei giorni scorsi era circolato anche il nome dell'ex coordinatore della Lega, Alfredo Maria Becchetti. In ogni caso, la scelta sarà formalizzata con un decreto del ministero del Lavoro, presieduto da Marina Elvira Calderone: un passaggio comunque delicato, vista peraltro la riforma del Reddito di cittadinanza che chiamerà in causa i prossimi vertici degli enti di previdenza.