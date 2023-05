Anpal e autonomia, manine e manate. Le tre zuffe tra Lega e FdI

La battuta, ad Arturo Scotto, è venuta spontanea: “Ma almeno tra di voi parlatevi”. Cattiveria da opposizione, si dirà. E ci sta. Però davvero la comunicazione tra alleati – quelli della destra – denuncia qualche frizione di troppo, nel governo. Altrimenti come spiegare la freddezza con cui Walter Rizzetto, deputato meloniano sempre sul pezzo, ha risposto alle richieste di chiarimento che proprio il capogruppo del Pd in commissione Lavoro, ieri mattina, ha avanzato. “Noi siamo qui a discutere della riforma dello statuto dell’Anpal e veniamo a sapere che nel frattempo l’Anpal, il governo, vuole sopprimerla. Ma ci prendete in giro?”, ha chiesto Scotto. Al che Rizzetto, che di quella commissione è il presidente, s’è stretto nelle spalle: “Non ne so nulla neppure io. Provvederò a chiedere informazioni al governo”.

