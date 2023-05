Altro che machete: il governo tentenna sulle nomine e non solo

La discussione all’interno di un governo di coalizione sulle nomine più rilevanti non dovrebbe suscitare scandalo. Tuttavia non si può fare a meno di notare eccessi di indecisione che segnalano un problema non episodico. Non solo la ritarda nomina del comandante della Guardia di Finanza che ha dato luogo persino a polemiche personalistiche tra gli ufficiali coinvolti. E nemmeno soltanto la Rai, dove tentennamenti e temporeggiamenti hanno dato origine a un pasticcio tra l’ad Carlo Fuortes (ieri dimessosi) e il governo culminato con un acrobatico decreto ad personam la settimana scorsa. I casi di indecisione risalgono persino a prima. Ai tempi della controversa sostituzione del direttore generale del ministero del Tesoro, Alessandro Rivera, che divenne uno stillicidio. Un andamento proseguito poi anche nella nomina dei responsabili della governance del Pnrr trasformatasi in una tortura cinese durata sei mesi nonostante l’urgenza oggettiva.

