Le nomine immaginarie di Meloni: Rai, Gdf, Enel. Un magistrato contabile per il Pnrr

Sono meloniani immaginari come i loro manager, le loro nomine e le loro purghe. Immaginifiche. Alla guida Pnrr hanno infatti sostituito la coordinatrice Chiara Goretti con un magistrato contabile: devono “consumare” 190 miliardi e chiamano una toga alla san Francesco. E’ così che il governo immagina di spenderli? Era immaginaria la nomina di Donnarumma, come ad di Enel, oggi senza ruolo. Era immaginario credere che quella di Scaroni fosse accettata facilmente dal mercato. Ed è, ancora, immaginario pensare che il decreto previsto oggi in Cdm (ci sarà?) , il decreto che solleva di peso il sovrintendente del San Carlo di Napoli, il francese Lissner (per fare posto a Fuortes) possa passare come norma “patriottica”. Erano dunque questi gli arditi di Meloni? Fuortes alla Rai, Starace all’Enel, il fondo Covalis, sui giornali, gli hanno già tolto lo scudetto.

