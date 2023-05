La concorrenza dei Btp Valore: così il governo punta a nazionalizzare il debito

La premier Giorgia Meloni lo aveva detto: aumenteremo la quota di titoli di stato nelle mani degli italiani. E così dopo due emissioni di Btp indicizzati all’inflazione in neanche sei mesi, il Mef ha annunciato oggi l’arrivo di una nuova tranche di obbligazioni dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori: i Btp “Valore” che saranno collocati dal 5 al 9 giugno con un taglio minimo di mille euro. I dettagli tecnici si conosceranno più in là, ma da quello che ha anticipato il Mef – durata quattro anni, premio fedeltà per chi li tiene fino alla scadenza, rendimenti crescenti, tassazione agevolata e zero commissioni, ma soprattutto il fatto di avere escluso gli investitori istituzionali – si capisce che la strategia del governo di rendere un po’ più “nazionale” il debito pubblico sta prendendo forma. Attualmente, la percentuale di Btp nelle mani delle famiglie italiane ammonta a circa l’8 per cento, quasi la metà del 15 per cento di dieci anni fa.

