Un nuovo caso Tap in Puglia

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha più volte dichiarato l’intenzione di fare dell’Italia l’hub del gas. E invece durante l’ultimo Consiglio dei ministri ha bloccato la realizzazione di un deposito Gpl Energas a Manfredonia, in Puglia. Un progetto presentato nel 1999 che ha superato 25 anni di iter burocratici, ottenendo tutte le autorizzazioni possibili, e vincendo tutti i ricorsi tra Tar, Consiglio di Stato e Commissione Europea. Un semplice deposito di Gpl, il gas “Green” per l’automotive, che inquina e costa meno di diesel e benzina. E che da anni viene stoccato nel Golfo di Napoli senza problemi. Ma che se fatto in Puglia diventa “a rischio di incidente rivelante” come un tempo si diceva per Tap. Dopo tutte le autorizzazioni manca solo il parere politico del Consiglio dei ministri, che invece ha deciso di rimandare l’iter al ministero dell’Ambiente per un ulteriore approfondimento istruttorio: 25 anni non sono bastati.

