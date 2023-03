La strategia sul Btp di Meloni può aiutare a combattere il delisting

Il governo Meloni fa il pienone di Btp Italia e prepara un pacchetto normativo per rendere più attraente Piazza Affari. Per la verità in cantiere c’è un disegno a tutto tondo che punta ad avvicinare la ricchezza degli italiani al mercato dei capitali e, in generale, a rendere un po’ più sovrano l’uso del risparmio nazionale. Però le nuove regole finalizzate a semplificare la quotazione e a rendere meno complessa e onerosa la permanenza delle società in Borsa sarebbero già sulla rampa di lancio da quanto ha fatto intendere in più di una recente occasione il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE