Italia terra di profeti disarmati e di dibattiti senza fine

Nella settimana tra il 25 aprile e il Primo maggio, appena sopita la diatriba fascismo-antifascismo fino alla prossima puntata, e non ancora accesa quella sul lavoro (festa o fatica, posto fisso o precariato, articolo 4 della Costituzione o Jobs act), ci siamo accapigliati sul dilemma che ha lacerato secoli di etica e critica del gusto: l’abito fa il monaco o il monaco fa l’abito? E’ vero, non siamo più alle tribune politiche di Jader Jacobelli spesso rimpiante nel corso del tempo. Va bene, la battaglia delle idee non si svolge sulle colonne di Rinascita, Nuovi Argomenti, Mondo Operaio o Critica sociale, ma fa scuola Vogue. Lo sappiamo che il ritmo dell’analisi è ormai dettato da un tweet. Inutile riproporre la fiera dell’ovvio, eppure poche volte il futuro del paese (pardon della Nazione) è stato appeso all’eterno ritorno dell’eguale, al ripetersi di cicli prefissati, in tempi sempre più stretti che ruotano attorno a veri e propri tormentoni. Dalla politica all’economia, dalla scienza all’informazione, dai maestri dell’impossibile alle icone pop, per non parlare di un cinema che si tuffa nel remake, è tutto un noioso “ron ron”. Sentiamo già le accuse, ma pur tacciati di tedioso snobismo, teniamo il punto. La prova dei fatti ci dà ragione.

