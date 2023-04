Un'Italia divisa dopo il 25 aprile: ma quando mai?

La lettera di Mattarella, le parole di Meloni e un filo che parte da lontano. La festa della Liberazione ci ricorda che sui fondamentali l’Italia è più coesa rispetto a come viene descritta dai talk show. Così si smonta il falso mito del “paese lacerato”

Le celebrazioni del 25 aprile hanno contribuito a rafforzare un’immagine dell’Italia che prima o poi meriterebbe di essere presa sul serio dalla classe dirigente del nostro paese. Un’Italia molto diversa rispetto a quella che vive spesso nei talk-show, un’Italia che nei fatti, di fronte ai fondamentali di un paese, di fronte ai suoi valori non negoziabili, tende più a unirsi che a dividersi. Le cerimonie del 25 aprile hanno dimostrato, come abbiamo scritto ieri, che la presenza di una destra democratica al governo è una delle più importanti vittorie dell’antifascismo italiano e le parole nette pronunciate ieri dalla presidente del Consiglio sul fascismo sono lì a indicare un elemento nuovo e interessante da indagare: la presenza, su alcuni temi, di uno spirito di unità nazionale, a livello politico, che non vive solo quando si chiede alla maggioranza di governo di mostrare al pubblico le proprie analisi del sangue, sul tema dell’antifascismo.