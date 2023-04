Il primo 25 aprile del governo Meloni: le immagini dall'Altare della Patria

x Quirinale Quirinale Quirinale Quirinale Foto Ansa Foto Ansa Foto Ansa Foto Ansa Foto Ansa 1 di 9

Come ogni 25 aprile si sono svolte le celebrazioni per la Festa della Liberazione. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria e insieme a lui, come di consueto, si sono recati i rappresentanti istituzionali. Nel primo anno di governo Meloni, oltre alla stessa premier Giorgia, erano presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, Silvana Sciarra, presidente della Corte costituzionale e Guido Crosetto, ministro della Difesa.