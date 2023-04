È più pericoloso il Tar dell'orsa

Così una giustizia spagnolesca finisce per dare ragione (forse) ai pasdaran della JJ4 della brigata Wagner. Ma per il verdetto bisogna attendere almeno fino all'11 maggio, quando la Camera del Tribunale si riunirà

"È una vittoria per Lav, sempre dalla parte dell’orso”, hanno detto. Anche se l’orso, la famigerata orsa Jj4, ha ucciso un essere umano e in passato ne aveva feriti altri due. Dev’essere un istinto animale, quello di Lav e i suoi fratelli: mai stare dalla parte della vittima. Perché non ribattezzarlo “l’orso della brigata Wagner”? Del resto, non fosse chiaro: “La responsabilità di questa morte è della provincia di Trento che non ha educato i cittadini alla convivenza con gli orsi”. Grottescamente simile a quelli che danno la colpa della guerra all’Ucraina: si è avvicinata troppo alla Russia. Infatti hanno anche strillato “gli orsi e i cittadini trentini hanno diritto a vivere in pace”, manca solo Orsini a pontificare sugli runner “sventrati”. Poi c’è il Tar, più pericoloso di un orso, che dà ragione agli animalisti.