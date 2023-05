Calderone, ma anche Nordio e Piantedosi. Ecco i ministri vice dei loro vice

Siccome volevano che si notasse, la smettesse di passare inosservata, l’hanno mandata a incontrare la stampa in mezzo alla piazza. Esterno giorno del primo maggio, sotto Palazzo Chigi, non troppo distanti dalla colonna di Marco Aurelio. Il governo ha appena licenziato in Consiglio dei ministri (quello convocato nella Giornata dei lavoratori, con grande scorno dei sindacati) il nuovo pacchetto di misure sul lavoro. Rifinanziamento al taglio del cuneo fiscale, regole aggiuntive sui contratti a termine, rafforzamento dei protocolli per gli infortuni sul lavoro, revisione del Reddito di cittadinanza. Tutte questioni su cui il ministro competente è Marina Elvira Calderone, una figura tecnica all’interno della nuova compagine governativa. Sarebbe una grande occasione per farne risplendere le ore di lavoro certosino, di confronto con le parti sociali. Per concederle onori e luci dei riflettori. E invece cosa decide di fare, Giorgia Meloni? Di saltare la conferenza stampa, nonostante in passato l’abbia organizzata pure quando all’appuntamento si presentavano solo ministri come Squillaci e Lollobrigida, dando mandato alla Calderone di “scendere in piazza” per fare dichiarazioni e prendere qualche domanda. Al punto che più di qualche cronista lì per lì ha un po' mugugnato: “Ma non fate prima a farci salire nella sala polivalente?”. E dire che lunedì a Roma era pure giornata di pioggia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE