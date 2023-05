Fra chi se ne approfitta e chi è scoperto: come correggere il Reddito di cittadinanza  

Dalla questione dell'"occupabilità" a misure che finiscono per incentivare il lavoro in nero, anziché quello regolare: i difetti del Rdc sono noti ma il governo Meloni procede in modo ideologico negli interventi, mentre sarebbe possibile fare molto meglio. Ecco come

Non esiste una politica pubblica perfetta e il Reddito di cittadinanza (Rdc) è tutto tranne che perfetto. Si è sempre detto: il Rdc funziona bene per la lotta alla povertà, male per chi invece deve trovare lavoro, meglio cercare di separare le due platee che hanno esigenze diverse. La prima deve essere protetta potenzialmente senza limiti di tempo (minori, disabili, anziani ma anche tanta gente non in grado di lavorare per limiti psichici o fisici), la seconda deve essere aiutata a trovare lavoro ma con un incentivo a lasciare al più presto il sussidio. Da qui la distinzione fra “occupabili” e “non occupabili” che esiste da quando esiste il Rdc. Ma esiste anche un’altra regola ferrea che attiene più alla politica che alle politiche pubbliche: finché un partito che ha promosso e attuato una politica è al governo quella politica non si può cambiare anche se i difetti sono noti. Ci si provò anche durante il governo Draghi (si propose un decalage della misura per gli occupabili e contemporaneamente un aumento degli incentivi al lavoro) ma senza successo.