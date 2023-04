Taglio del cuneo e riforma del Reddito di cittadinanza. Il Primo maggio formato Meloni

Il messaggio è chiaro, quasi ovvio: mentre il Primo maggio i sindacati sono in piazza, il governo lavora. I simboli contano soprattutto in politica, ma Giorgia Meloni fa bene a non perdere tempo: anche se la congiuntura economica mostra segnali positivi, suonano diversi campanelli d’allarme. Nel primo trimestre il pil è cresciuto dello 0,5 per cento e dell’1,8 per cento tendenziale, ben oltre la media nell’Eurozona (+0,1 e +1,3 per cento). La Germania è ferma e rallentano gli Usa, principali sbocchi delle merci italiane, e il governo ha deciso di sostenere la domanda interna con misure fiscali. Lunedì sul tavolo ci sono tre pacchetti: un ulteriore taglio del cuneo fiscale per i lavoratori che percepiscono meno di 35 mila euro l’anno; un nuovo Assegno di inclusione a partire dal primo gennaio prossimo; la revisione dei contratti a termine. Sono i capitoli annunciati nella lettera ai sindacati convocati per domenica sera, ma è evidente che non basterà. C’è da definire la riforma fiscale (sulla flat tax Cgil, Cisl e Uil non sono d’accordo) e occorre capire come verranno inseriti gli incentivi per i figli annunciati da Giancarlo Giorgetti. Soprattutto occorre affrontare il problema numero uno: come aumentare i salari senza innescare la rincorsa dei prezzi. Da parte sindacale (a cominciare dalla Cisl) cresce la richiesta di un approccio sistemico. Ieri al Cnel (Renato Brunetta è il nuovo presidente) Giuliano Amato ha ricordato i trent’anni dall’accordo Ciampi, patto a tre governo-sindacati-imprenditori che fissava un tasso d’inflazione programmato come punto di riferimento per la dinamica dei redditi. Uno schema del genere è inattuale, tuttavia tamponare le conseguenze ex post non serve a frenare l’aumento dei prezzi né ad assicurare una crescita non inflazionistica delle buste paga.

