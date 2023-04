Il pil che va oltre le attese è un duro monito sul Pnrr

Crescita nel primo trimestre a +0,5 per cento. Analisti stupiti. Ma per non perdere il treno della crescita serve dare priorità al Piano nazionale di ripresa e resilienza: un impulso alle ristrutturazioni edilizie potrebbe attivare una staffetta virtuosa per il sistema economico

Open to Pil. Viva il rimbalzo italiano. Il prodotto interno lordo ci ha da tempo abituato alle sorprese e a spiazzare gli analisti. E il primo dato riferito al 2023 rinverdisce la tradizione: Reuters forniva una previsione di +0,2%, altri più ottimisti si spingevano fino a +0,3% ma nessuno avrebbe scommesso un cent su +0,5% nel primo trimestre sull’ultimo del 2022. E invece è andata così e il comunicato ufficiale dell’Istat parla di contributo venuto da tutti i settori, dalla domanda interna e dalle esportazioni nette, dall’industria e dai servizi. Anche il confronto con i nostri partner e cugini è particolarmente lusinghiero perché solo la Spagna ha registrato lo stesso passo (+0,5%) mentre la Germania ha visto l’indice rimanere invariato e la Francia è cresciuta più lentamente (+0,2%). Il confronto con dodici mesi fa ci mostra per l’Italia un +1,8% e a questo punto la crescita acquisita per l’anno in corso segna un incoraggiante +0,8%. “E siccome è facile prevedere un’espansione economica nei trimestri centrali del 2023 pari allo 0,2/0,3% ciò significa che il Pil italiano potrebbe crescere di almeno l’1% quest’anno, con rischi di rialzo” ha commentato Paolo Mameli della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Tanto per avere qualche termine di paragone varrà la pena ricordare come il governo avesse gettato il cuore oltre l’ostacolo e previsto +1% nel Def mentre Prometeia aveva indicato +0,7% e nell’autunno scorso Banca d’Italia aveva giudicato la performance del 2023 più pessimisticamente (+0,3%) mentre il Fmi si era spinto a vaticinare addirittura un Pil in territorio negativo.