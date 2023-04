Open to meraviglia! Sfidare l'Italia del catastrofismo si può

C’è un’Italia reale, un’Italia cioè dove i fatti contano più degli slogan e dove i numeri contano più della propaganda, che spesso sfugge ai riflettori dell’Italia percepita e quando qualcuno osa sfidare l’immagine farlocca che l’Italia tende ad avere di se stessa, un’Italia cioè dove ogni problema diventa un allarme e dove ogni guaio diventa una catastrofe, quel qualcuno merita di essere celebrato con un applauso fragoroso. L’Italia ottimista (open to meraviglia!) è un’Italia che conosce bene i vizi del nostro paese, ovvio, ma è anche un’Italia che tende a non nascondere le circostanze in cui le virtù si palesano e in cui le crisi non si trasformano in cataclismi ma assumono improvvisamente le sembianze di incredibili opportunità. Opportunità di crescita, opportunità di innovazione, opportunità di rinnovamento. L’applauso fragoroso degli ottimisti oggi merita di essere rivolto al numero in uscita di Aspenia, “Noi italiani”, che con coraggio ha messo insieme una serie di autori per affermare con forza l’esistenza di un’Italia reale che avrebbe il diritto di essere rappresentata nei talk-show con la stessa forza con cui viene rappresentata l’Italia percepita delle chiacchiere, del pessimismo, delle catastrofi. Si scopre così, leggendo un’intervista a Giuliano Amato, che nell’Italia di oggi “le imprese esportatrici sono ormai al livello delle loro concorrenti tedesche” e sono imprese che per esempio “hanno già cambiato il mix energetico prima ancora che le politiche pubbliche orientassero i modelli di business in quella direzione”. Si scopre così per esempio che è vero che la natalità bassa in Italia è un dramma assoluto ma è anche vero che una delle ragioni per cui l’Italia ha un’età media molto alta (46,5 anni, il terzo dato più alto del mondo dopo Germania e Giappone) è dovuto anche al fatto che nel nostro paese vi è una delle aspettative di vita più alte al mondo (82 anni, la quinta in assoluto).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE