Cento giorni di sciopero e “grévilla”. Le minacce di sabotaggi in Francia

Parigi. “100 jours de colère”, cento giorni di rabbia. La Cgt Énergie, federazione del sindacato oltranzista francese che riunisce i lavoratori operanti nel settore dell’energia, ha annunciato nel fine settimana che nei prossimi tre mesi ci sarà una moltiplicazione delle proteste contro “i metodi anti democratici” del governo: un inasprimento della mobilitazione contro la riforma delle pensioni attraverso azioni di sabotaggio, come l’interruzione improvvisa dell’elettricità in occasione di grandi eventi. “Macron ha assicurato che nei prossimi cento giorni riporterà la calma nel paese, noi invece gli assicuriamo che saranno cento giorni di azioni e di rabbia! Non siamo affatto rassegnati”, hanno dichiarato in un comunicato i sindacati della Fédération nationale mines énergie (Fnme), al termine di una riunione tenutasi venerdì. La promulgazione della riforma delle pensioni, dopo il superamento dell’ultimo ostacolo istituzionale che poteva fermarla, il Consiglio costituzionale, non ha placato i dimostranti che da gennaio organizzano giornate di sciopero e proteste aggressive a cadenza settimanale. Anzi: li ha convinti ad alzare ancor di più l’asticella della violenza, con conseguenze dagli esiti imprevedibili. “Dai nostri dibattiti emergono posizioni offensive, inflessibili e unanimi”, hanno affermato i rappresentanti dell’organizzazione sindacale, avvertendo il governo che la Francia sta per entrare in un periodo di forti turbolenze.

