Si svegliano le piazze. Miti, bandiere e mitomanie delle rivolte

L’occidente assediato dalle proteste. Dalla Francia a Israele, dalla Germania al Nord America. C’è la folla che insegue Montesquieu e quella che invoca Poujade. In Italia prevalgono le tentazioni di Landini

Un canto, o forse un grido, si leva dal cuore dell’occidente: avanti popolo. Senza bandiera rossa, questa volta, ma innalzando vessilli a stelle e strisce o con la stella di David; quelli blu, bianchi e rossi della République oppure con le bande nere, gialle e rosse di Weimar. Il popolo c’è, parla con la sua voce o meglio con le sue voci, canta in lingue diverse un’unica melodia, e torna ad esprimersi nel luogo che lo ha sempre visto protagonista, da Atene in poi: la piazza. Altro che agorà digitale: place de la Concorde dove Madame la Guillotine tra una folla plaudente tagliò la testa al sedicesimo re Luigi. Altro che parlamenti, partiti, governi costituzionali: battaglia sugli Champs Elysées, marcia sul Campidoglio, presidio del Reichstag, assedio alla Knesset. La moltitudine diretta da una sola mente determina ancora i poteri degli stati, come scriveva Baruch Spinoza?