Nella piazza degli incendi c'è il futuro della Francia e del macronismo

E’ meglio se ci vediamo in un altro momento, si sono detti Emmanuel Macron e re Carlo, probabilmente in coro, a giudicare da come il comunicato sul rinvio della visita del monarca britannico a Parigi insiste sul fatto che i due abbiano deciso “di comune accordo”. Re Carlo era in arrivo domenica per tre giorni, ma per martedì è stata indetta un’altra protesta contro la riforma delle pensioni: Macron teme di non riuscire a garantire sicurezza e protocollo; Carlo sa che storicamente un monarca, nel mezzo di una rivolta, dalle strade di Parigi non è mai uscito integro. Qualche sera fa, nei pressi della Bastiglia, un piccolo corteo scandiva (in francese c’è la rima): “Luigi XVI: l’abbiamo decapitato, Macron, possiamo ricominciare”. Per le brioche è meglio attendere, insomma. In più questo incontro – la prima visita all’estero di re Carlo – avrebbe dovuto nobilitare una nuova intesa cordiale tra Francia e Regno Unito.

