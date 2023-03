Niente scioperi, manifestazioni, striscioni. L'Italia che non si mobilita

L’intellettuale impegnato in Italia si è messo in lutto, lutto stretto. Non si vedono mobilitazioni adeguate, scrivono e dicono. Niente scioperi, manifestazioni di studenti e operai, striscioni, bandiere, blocchi stradali ben fatti, mortai capaci di lanciare petardi, lacrimogeni, qualche attacco alle banche e ai McDonald’s, assalti ai bacini idrici per svuotarli ecocompatibilmente, ci accontentiamo della siccità che c’è; non si vedono fuochi urbani, gilet di varie fogge, teste di corteo in possente avanzata, appelli alla decapitazione del re, si vedono rifiuti ingombranti ma non per effetto di interruzione del servizio, è il servizio stesso che da anni li produce o li tollera in abbondante quantità. Ce lo chiede l’Europa, e perfino Israele, ma noi no, non siamo abbastanza europeisti per sfilare gridare o modulare il canto del domani: e noi faremo come la Francia / e suoneremo il campanel.

