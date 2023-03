Il partito della nazione meloniana: una Cgil composta e un discorso perfetto

Con l'intervento di Giorgia Meloni al congresso del sindacato, la destra è finita. Più di così la premier non poteva fare per affermare la cultura democratica. E baci alla Ztl

Con l’intervento di Giorgia Meloni al congresso di Rimini della Cgil, dove quattro fischi in dissenso e le note di “Bella ciao” hanno sostituito degnamente l’inno sovietico suonato a Bologna, la destra è finita, e bene, con largo anticipo sulle previsioni. Non avrei scommesso un soldo bucato, sulla carta, e invece è semplicemente andata così. Aveva come al solito ragione Bettino Craxi, Pannella a parte con i suoi meravigliosi paradossi, che voleva togliere le disposizioni transitorie antifasciste dalla Costituzione repubblicana nel solco della storiografia defeliciana e del revisionismo benedetto di trenta, quaranta anni fa.