Macron usa le maniere forti per salvare la sua riforma delle pensioni

Parigi. Lo ha deciso durante l’ultima riunione di crisi, la quarta in ventiquattro ore: usiamo il 49.3, non mi fido dei franchi tiratori gollisti. Oggi, per far passare la contestata riforma delle pensioni, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha deciso di ricorrere all’articolo della Costituzione che permette all’esecutivo di approvare una legge senza sottoporla al voto del Parlamento. Una “forzatura” del processo democratico che l’inquilino dell’Eliseo ha ritenuto necessaria, perché convinto di non avere una maggioranza parlamentare sul progetto di riforma, nonostante negli ultimi giorni sembravano poterci essere i numeri per un accordo con i Républicains, il partito gollista. Ad attivare l’articolo 49.3, come da protocollo, è stato il primo ministro Élisabeth Borne.

