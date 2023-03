Il blocco a oltranza contro Macron

Se al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, chiedessero oggi quale legge italiana vorrebbe importare nel quadro normativo esagonale, con tutta probabilità risponderebbe la legge n. 146, che dal 1990, in Italia, scongiura gli scioperi selvaggi, quelli che oggi, per protestare contro la riforma delle pensioni che punta a innalzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni, paralizzeranno la Francia per la sesta volta nell’ultimo mese e mezzo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE