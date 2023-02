Pensioni e non solo. Il destino di Macron in una settimana

In Francia non è una novità né una stranezza il trauma delle lotte sociali paralizzanti, del blocco del paese a causa delle scelte economiche e fiscali, delle riforme di società, e non è raro vedere in azione il segno distruttivo della violenza contro il potere costituito in nome di un potere costituente radicato nella storia della Rivoluzione, fondatrice degli ideali repubblicani. Ci risiamo. Questa settimana è la settimana della battaglia campale, all’Assemblea nazionale senza una maggioranza precostituita e nel paese con le mobilitazioni generali che procedono da oltre un mese, a Parigi e nell’immensa periferia che si sente precarizzata e dimenticata: oggetto della contesa l’ultimo capitolo, quello macroniano 2.0, della saga ventennale della riforma delle pensioni intesa come una scelta di vita e di modello politico più che come una necessità di sostenibilità del sistema finanziario pubblico.

